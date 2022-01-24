«Ванкувер» назначил женщину на пост ассистента генерального менеджера

«Ванкувер» назначил на пост ассистента генерального менеджера Эмилию Кастоньи. Она стала первой женщиной в истории клуба, которая получила такую крупную должность, сообщает сайт «Кэнакс».

Canucks President, Hockey Operations and Interim General Manager Jim Rutherford announced today that ?milie Castonguay has been named Assistant General Manager.

Castonguay becomes the first female Assistant General Manager in team history.



DETAILS | https://t.co/92bL8fQTUv pic.twitter.com/lvwbWApcCQ — Vancouver #Canucks (@Canucks) January 24, 2022

6 декабря «Ванкувер» освободил от обязанностей генерального менеджера команды Джима Беннинга.

Тогда же был уволен главный тренер Трэвс Грин. Его сменил Брюс Будро.