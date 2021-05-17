Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Ванкувер» уступал 1:5 «Калгари» в третьем периоде, но проиграл только в овертайме

08:13
Теги:

«Калгари» переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме со счетом 6:5. При этом «Огоньки» вели в третьем периоде со счетом 5:1, но умудрились растерять все преимущество и позволить сопернику перевести матч в овертайм.

У «Кэнакс» три голевых передачи сделал защитник Куинн Хьюз. Гол и два ассиста на свой счет записал нападающий Джей Ти Миллер.

Автором победной шайбы в составе «Калгари» стал форвард Элиас Линдхольм.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2020-2021/?type=division

Читайте также

Медведева вернулась к Тутберидзе, чтобы завершить карьеру? Фигуристка ни разу не вышла на лед и теперь вне сборной
Невероятное возвращение Кучерова: забил два гола и стал героем матча!
Дзюба забил 200-й гол в карьере и посвятил его третьему сыну
Старость Тони Фергюсона: проиграл девять раундов подряд, за два боя на нем лежали дольше, чем за всю карьеру в UFC

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд