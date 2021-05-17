«Ванкувер» уступал 1:5 «Калгари» в третьем периоде, но проиграл только в овертайме
08:13
«Калгари» переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме со счетом 6:5. При этом «Огоньки» вели в третьем периоде со счетом 5:1, но умудрились растерять все преимущество и позволить сопернику перевести матч в овертайм.
У «Кэнакс» три голевых передачи сделал защитник Куинн Хьюз. Гол и два ассиста на свой счет записал нападающий Джей Ти Миллер.
Автором победной шайбы в составе «Калгари» стал форвард Элиас Линдхольм.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2020-2021/?type=division
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