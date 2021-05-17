Крэйг Андерсон должен сыграть во втором матче серии «Вашингтон» — «Бостон»
08:09
Ворота «Вашингтона» во втором матче серии плей-офф НХЛ против «Бостона», скорее всего, займет голкипер Крэйг Андерсон, сообщает сайт НХЛ.
Основной голкипер «Кэпиталз» Витек Ваничек получил повреждение в первой встрече (3:2 ОТ). Россиянин Илья Самсонов только начал тренироваться после того, как был исключен из ковид-протокола.
На момент первого матча Андерсону было 39 лет 359 дней. Он стал самым возрастным голкипером в истории «Вашингтона», кто провел победный матч в рамках плей-офф.
Читайте также
Медведева вернулась к Тутберидзе, чтобы завершить карьеру? Фигуристка ни разу не вышла на лед и теперь вне сборной
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю