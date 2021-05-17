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Крэйг Андерсон должен сыграть во втором матче серии «Вашингтон» — «Бостон»

08:09
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Ворота «Вашингтона» во втором матче серии плей-офф НХЛ против «Бостона», скорее всего, займет голкипер Крэйг Андерсон, сообщает сайт НХЛ.

Основной голкипер «Кэпиталз» Витек Ваничек получил повреждение в первой встрече (3:2 ОТ). Россиянин Илья Самсонов только начал тренироваться после того, как был исключен из ковид-протокола.

На момент первого матча Андерсону было 39 лет 359 дней. Он стал самым возрастным голкипером в истории «Вашингтона», кто провел победный матч в рамках плей-офф.

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