Ворота «Вашингтона» во втором матче серии плей-офф НХЛ против «Бостона», скорее всего, займет голкипер Крэйг Андерсон, сообщает сайт НХЛ.

Основной голкипер «Кэпиталз» Витек Ваничек получил повреждение в первой встрече (3:2 ОТ). Россиянин Илья Самсонов только начал тренироваться после того, как был исключен из ковид-протокола.

На момент первого матча Андерсону было 39 лет 359 дней. Он стал самым возрастным голкипером в истории «Вашингтона», кто провел победный матч в рамках плей-офф.