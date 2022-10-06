«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон». Кузьменко сделал голевую передачу

«Ванкувер» выиграл у «Эдмонтона» (5:4) в предсезонном матче НХЛ. Встреча прошла на «Роджерс Арене» в Ванкувере.

Российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко отметился голевой передачей. Ранее 26-летний россиянин выступал за СКА и ЦСКА в КХЛ.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Ванкувер» и «Эдмонтон» сыграют между собой в стартовом матче.