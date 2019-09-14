Валерий Каменский: «НХЛ дала Кузнецову шанс»

Обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира Валерий Каменский высказал мнение относительно дисквалификации нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова на три матча регулярного чемпионата НХЛ.

— Это большой шанс для Евгения, это возможность проявить себя и показать свой характер не только на льду, но и за его пределами. Это вызов для Кузнецова, — цитирует Каменского ТАСС.

Он мастер, он умеет играть, это человек с характером, поэтому все будет нормально. У всех в жизни бывают сложные моменты, случаются ошибки. У него есть все, чтобы справиться с этой ситуацией, — семья, друзья, команда.

В августе Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина.

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