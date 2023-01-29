Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 23:21

В НХЛ сообщили, что ситуация с Проворовым не повлияла на рекомендации касательно акций в поддержку меньшинств

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Игроки «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что ситуация с защитником «Филадельфии» Иваном Проворым не повлияла на рекомендации НХЛ касательно акций в поддержку меньшинств, сообщает NY Post.

Он подчеркнул, что каждый клуб имеет право действовать по своему усмотрению.

В ходе мероприятия в поддержку сексуальных меньшинств Pride Night хоккеист «Филадельфии» Иван Проворов отказался выходить на разминку перед матчем в свитере с «радужной» символикой, объяснив это своей православной верой.

Позже игроки команды «Нью-Йорк Рейнджерс» в отказались надевать форму с изображением символики в поддержку меньшинств.

Представители «Рейнджерс» отметили, что клуб поддерживает сексуальные меньшинства, однако также уважает мнение каждого члена команды, поэтому отказывается от участия в акции.

Иван Проворов. Русский игрок НХЛ попал в скандал из-за радужной майки. Что теперь его ждет?
Иван Проворов
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Билл Дэйли
Читайте также
«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Анахайм» готов обменять российского защитника Куликова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
29.01 02:00
Флорида – Бостон
 4 : 3 ОТ
29.01 03:00
Виннипег – Филадельфия
 0 : 4
29.01 03:00
Оттава – Монреаль
 5 : 0
29.01 03:00
Питтсбург – Сан-Хосе
 4 : 6
29.01 03:00
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
 5 : 2
29.01 03:30
Айлендерс – Вегас
 2 : 1 ОТ
29.01 05:00
Миннесота – Баффало
 3 : 2 Б
29.01 06:00
Анахайм – Аризона
 2 : 1 ОТ
29.01 06:00
Сиэтл – Коламбус
 3 : 1
29.01 06:00
Эдмонтон – Чикаго
 7 : 3
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости