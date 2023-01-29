В НХЛ сообщили, что ситуация с Проворовым не повлияла на рекомендации касательно акций в поддержку меньшинств
Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что ситуация с защитником «Филадельфии» Иваном Проворым не повлияла на рекомендации НХЛ касательно акций в поддержку меньшинств, сообщает NY Post.
Он подчеркнул, что каждый клуб имеет право действовать по своему усмотрению.
В ходе мероприятия в поддержку сексуальных меньшинств Pride Night хоккеист «Филадельфии» Иван Проворов отказался выходить на разминку перед матчем в свитере с «радужной» символикой, объяснив это своей православной верой.
Позже игроки команды «Нью-Йорк Рейнджерс» в отказались надевать форму с изображением символики в поддержку меньшинств.
Представители «Рейнджерс» отметили, что клуб поддерживает сексуальные меньшинства, однако также уважает мнение каждого члена команды, поэтому отказывается от участия в акции.
|29.01
|02:00
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Флорида – Бостон
|4 : 3 ОТ
|29.01
|03:00
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Виннипег – Филадельфия
|0 : 4
|29.01
|03:00
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Оттава – Монреаль
|5 : 0
|29.01
|03:00
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Питтсбург – Сан-Хосе
|4 : 6
|29.01
|03:00
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Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|5 : 2
|29.01
|03:30
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Айлендерс – Вегас
|2 : 1 ОТ
|29.01
|05:00
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Миннесота – Баффало
|3 : 2 Б
|29.01
|06:00
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Анахайм – Аризона
|2 : 1 ОТ
|29.01
|06:00
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Сиэтл – Коламбус
|3 : 1
|29.01
|06:00
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Эдмонтон – Чикаго
|7 : 3