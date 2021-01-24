Умер член Зала хоккейной славы Джордж Армстронг

Умер бывший нападающий «Торонто» Джордж Армстронг, сообщает официальный сайт клуба. Прославленному хоккеисту было 90 лет.

Армстронг провел в «Мэйпл Ливз» 21 год, с 1949 по 1971 год, 12 сезонов он был капитаном команды.

Четырежды Армстронг брал с «Торонто» Кубок Стэнли, а в 1975 году был введен в Зал хоккейной славы. В сезоне-1988/89 Армстронг занимал пост главного тренера «Торонто», также он в клубе работал скаутом и ассистентом генменеджера.