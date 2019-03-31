Уилли Дежарден: "Скоро мы снова увидим Ковальчука в игре"

Главный тренер "Лос-Анджелеса" Уилли Дежарден прокомментировал ситуацию с нападающим команды Ильей Ковальчуком. Россиянин пропустил 6-й матч команды подряд.

– Есть хороший шанс, что мы скоро увидим Ковальчука на площадке, – цитирует Дежардена Los Angeles Times. – Мы команда. Посмотрите на наши результаты, мы в поисках способа, который позволит нам побеждать. Нам удалось выиграть в нескольких последних матчах. Это то, на чем мы работаем в первую очередь.

Есть внешние факторы, которые невозможно контролировать. Я делаю свою работу. Ковальчук не играл в последних играх, но это не значит, что он исключен из состава. Сейчас у него есть возможность кататься с командой.

В текущем сезоне 35-летний Илья Ковальчук набрал 31 (14+17) очко в 60 матчах за "Лос-Анджелес".