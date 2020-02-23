Уэйн Гретцки поздравил Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ

Лучший бомбардир НХЛ за всю историю Уэйн Гретцки поздравил капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с 700 шайбой в североамериканской лиге. Россиянин отличился в игре с «Нью-Джерси».

— Поздравляю Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ. Ты и вправду один из величайших за всю ситорию. Увидимся на 800-й, — написал Гретцки.

Овечкин стал восьмым игроком лиги, которому покорился этот рубеж.

Теперь на его счету 1270 (700+570) очков в 1144-х играх регулярного чемпионата. Овечкин проводит 15-й сезон в НХЛ.

«Гретцки забивал тощим идиотам, которые боялись выйти из ворот. А Овечкин ...» Что пишут в Америке о 700 голах Александра Великого