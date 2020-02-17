Уэбер приступил к тренировкам через неделю после травмы. Предполагалось, что он может пропустить остаток сезона

Капитан «Монреаля» Ши Уэбер приступил к тренировкам на льду. Он повредил голеностоп в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» и, по предварительным прогнозам врачей, выбыл на 4-6 недель, сообщает Sportsnet.

Самые пессимистичные прогнозы сообщали о том, что защитник вообще может завершить карьеру. Ведь ему уже делали операцию на этом голеностопе, а в августе Уэберу исполнится 35 лет.

Однако защитник начал тренировки через неделю после обследования.

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