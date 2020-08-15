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У Свечникова личный мотиватор в «Каролине». Забавный ритуал

08:40
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В Twitter опубликовали забавный ролик с игроками «Каролины» Андреем Свечниковым и Джорданом Мартинуком. Канадский форвард перед каждой игрой в подтрибунном помещении или раздевалке персонально мотивирует российского нападающего с криком «Мистер Свечников».

20-летний россиянин набрал уже 7 (4+3) очков в 5 матчах плей-офф, на счету Мартинука — одна шайба в пяти встречах.

«Каролина» играет с «Бостоном» в первом раунде плей-офф, счет в серии равный: 1-1.

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