Нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст оценил пас партнера по команде Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (7:3). Россиянин выполнил «слепую» передачу на Раста

— Он русский. У него три глаза или что-то в этом роде, — приводятся слова Раста в Twitter Pens Inside Scoop. — Чем больше я играл с ним и Сидом на протяжении многих лет, тем больше научился ждать ожидать неожиданного. Так что это меня не удивляет, но впечатляет.