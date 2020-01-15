«У него три глаза». Брайан Раст — о передаче Малкина
08:24
Нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст оценил пас партнера по команде Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (7:3). Россиянин выполнил «слепую» передачу на Раста
— Он русский. У него три глаза или что-то в этом роде, — приводятся слова Раста в Twitter Pens Inside Scoop. — Чем больше я играл с ним и Сидом на протяжении многих лет, тем больше научился ждать ожидать неожиданного. Так что это меня не удивляет, но впечатляет.
Malkin & Rust ? pic.twitter.com/QX9vlhDw3k— Jake n' Bake (@GuentzelEgo) January 15, 2020
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