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«У него три глаза». Брайан Раст — о передаче Малкина

08:24
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Нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст оценил пас партнера по команде Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (7:3). Россиянин выполнил «слепую» передачу на Раста

— Он русский. У него три глаза или что-то в этом роде, — приводятся слова Раста в Twitter Pens Inside Scoop. — Чем больше я играл с ним и Сидом на протяжении многих лет, тем больше научился ждать ожидать неожиданного. Так что это меня не удивляет, но впечатляет.

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