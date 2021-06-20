Тротц — о победе над «Тампой»: «Мы играли весьма прилично все 60 минут»
10:26
Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал победу над «Тампой» в четвертом полуфинальном матче серии Кубка Стэнли (3:2, 2-2).
«Мы хорошо играли. У нас было побольше голевых шансов. Мы играли весьма прилично все 60 минут, за исключением 7-8 минут, когда «Тампа» набросилась на нас и забросила две шайбы в начале третьего периода. Но к тому времени мы уже вели 3:0», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.
Счет в серии — 2-2. Следующий матч пройдет 22 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.
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