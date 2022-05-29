Тротц не спешит с выбором клуба НХЛ на следующий сезон

Канадский специалист Барри Тротц еще не определился с новым местом работы, сообщает Sportsnet.

По сведениям источника, 59-летний тренер общался с представителями «Виннипега», «Детройта», «Филадельфии» и «Вегаса», однако еще не решил, где продолжит работу. Сообщается, что Тротц примет решение, когда будет уверен, что оно правильно для него самого и его семьи.

Тротц работал в «Айлендерс» с 2018 года. Под его руководством команда три раза подряд выходила в плей-офф, но в сезоне-2021/22 не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв девятое место в Восточной конференции.

Тротц непрерывно работает главным тренером в НХЛ с 1998 года. В НХЛ он также возглавлял «Нэшвилл» и «Вашингтон», который под руководством канадца стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.