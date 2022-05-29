Шестеркин: «Нам надо было обязательно побеждать «Каролину», что мы и сделали»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал победу в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (5:2).

«Это была очень важная игра. Нужно было обязательно побеждать, что мы и сделали. Провели хорошую игру, а что касается двух передач, то ребята сами все сделали, можно сказать, что я просто оставлял им шайбу», — приводит слова Шестеркина пресс-служба клуба.

Счет в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 30 мая и начнется в 3:00 мск.