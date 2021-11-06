Тренерский штаб «Чикаго» во главе с Джереми Коллитоном покинул клуб, также из команды ушли его помощники Томас Мителл и Шелдон Брукбэнк, сообщает сайт клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Дерек Кинг, который ранее работал с фарм-клубом «Блэкхокс».

36-летний Коллитон возглавил клуб в сезоне-2018/19. За три года под его руководством «Чикаго» лишь раз выходил в плей-офф.