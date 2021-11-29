Тренер «Вашингтона» прокомментировал игру Самсонова в матче с «Каролиной»
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поделился впечатлениями от игры вратаря Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:2).
«Он сделал 30 сейвов в большой игре. Мы хотели дать ему возможность показать, на что он способен в паре больших матчей, и я думаю, что он преуспел в этом», — приводит слова Лавиолетта журналистка Саманта Пэлл.
«Вашингтон» вышел на первое место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка. «Каролина» — вторая на Востоке, имея в своем активе 31 балл.
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