Тренер «Вашингтона» прокомментировал игру Самсонова в матче с «Каролиной»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поделился впечатлениями от игры вратаря Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:2).

«Он сделал 30 сейвов в большой игре. Мы хотели дать ему возможность показать, на что он способен в паре больших матчей, и я думаю, что он преуспел в этом», — приводит слова Лавиолетта журналистка Саманта Пэлл.

«Вашингтон» вышел на первое место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка. «Каролина» — вторая на Востоке, имея в своем активе 31 балл.