Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин с 19 шайбами — второй, отставание от Драйзайтля — 1 гол
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Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль лидирует в гонке бомбардиров и снайперов НХЛ.
На счету 26-летнего немца 40 (20+20) очков. Второе место в списке снайперов занимает форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого 19 голов и 37 очков.
Третью строчку снайперов делят форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер и форвард «Калгари» Эндрю Манджапане, у которых по 15 заброшенных шайб.
Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 20 шайб (40 очков);
2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 19 шайб (37 очков);
3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 15 шайб (18 очков);
4. Эндрю Манджапане («Калгари») — 15 шайб (17 очков);
5. Конор Макдэвид («Эдмонтон») — 14 шайб (36 очков).
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