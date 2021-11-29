Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль лидирует в гонке бомбардиров и снайперов НХЛ.

На счету 26-летнего немца 40 (20+20) очков. Второе место в списке снайперов занимает форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого 19 голов и 37 очков.

Третью строчку снайперов делят форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер и форвард «Калгари» Эндрю Манджапане, у которых по 15 заброшенных шайб.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 20 шайб (40 очков);

2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 19 шайб (37 очков);

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 15 шайб (18 очков);

4. Эндрю Манджапане («Калгари») — 15 шайб (17 очков);

5. Конор Макдэвид («Эдмонтон») — 14 шайб (36 очков).