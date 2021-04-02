Тренер «Рейнджерс»: «Шестеркин был готов остановить любую брошенную в него шайбу»
07:43
Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал игру Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:2 ОТ).
«Я видел парня, который был готов остановить любую брошенную в него шайбу», — цитирует Куинна Twitter клуба.
Российский вратарь отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.
После этого матча «Рейнджерс» с 38 очками занимает шестое место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 20 очками — на восьмой строчке.
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