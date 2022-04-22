Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф поделился впечатлениями от игры защитника Никиты Охотюка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:5).

«Он играл очень хорошо. Я был немного удивлен, насколько хорошо он играл, еще и забил, чего вы обычно не ждете. Так что отличный дебют для молодого парня. Я рад за него», — приводит слова Раффа официальный сайт НХЛ.