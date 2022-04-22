Стэмкос: «С Кучеровым мой рекорд может продержаться недолго»

Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос после победы над «Торонто» (8:1) поделился впечатлениями от выхода на первое место по набранным очкам среди игроков за всю историю франшизы.

«Забавно, как все получается. Я сделал это дома против команды, которую боготворил в детстве. Кучеров и Хедман помогли мне сделать точный бросок. Мои родители и жена были на стадионе. Я действительно не думаю о себе, но все это поразило меня. Для меня это потрясающий опыт.

Не могу дождаться, чтобы позвонить Мартену Сан-Луи. Очевидно, что все в раздевалке знают, что он для меня значит. Быть в книге рекордов вместе с ним невероятно. Я определенно буду дорожить этим моментом долгое время. Я сказал Кучерову, что определенно оставлю эту шайбу себе, потому что у него впереди еще 600 или 700 очков. Мой рекорд может не продержаться так долго с Кучем » , — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

32-летний канадец набрал 956 (473+483) очков и стал лучшим бомбардиров в истории франшизы, опередив Мартена Сан-Луи, у которого 953 (365+588) очка.

Стэмкос выступает за «Тампу» с 2008 года. В текущем сезоне форвард набрал 90 (34+56) очков в 76 матчах.