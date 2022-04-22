Копп, ДеСмит и Стэмкос признаны звездами дня в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Эндрю Копп признан первой звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ, информирует пресс-служба лиги. 27-летний американец сделал хет-трик в матче против «Айлендерс» (6:3).

Второй звездой дня стал вратарь «Питтсбурга» Кейси ДеСмит. В матче с «Бостоном» (4:0) он отразил все 52 броска.

Замкнул тройку лучших нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, набравший 3 (1+2) очка в матче против «Торонто» (8:1).