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Тренер «Лос-Анджелеса» Маклеллан: «Сегодня игра была некрасивой»

12:14
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Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан поделился впечатлениями от матча с «Оттавой» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметил, что у его команды был шанс победить.

— Шайба сегодня скакала повсюду, чистых розыгрышей было мало, — цитирует тренера официальный сайт лиги. —  Я бы сказал, что сегодня игра была некрасивой, хотя у нас был шанс победить в овертайме. Но мы им не воспользовались.

«Лос-Анджелес» потерпел шестое поражение в последних семи матчах.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-november-7-nhl-action/c-311044466

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