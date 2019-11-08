Тренер «Лос-Анджелеса» Маклеллан: «Сегодня игра была некрасивой»
12:14
Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан поделился впечатлениями от матча с «Оттавой» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметил, что у его команды был шанс победить.
— Шайба сегодня скакала повсюду, чистых розыгрышей было мало, — цитирует тренера официальный сайт лиги. — Я бы сказал, что сегодня игра была некрасивой, хотя у нас был шанс победить в овертайме. Но мы им не воспользовались.
«Лос-Анджелес» потерпел шестое поражение в последних семи матчах.
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