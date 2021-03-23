Тренер «Филадельфии» Виньо похвалил Сорокина после матча с «Айлендерс»

Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо 23 марта в интервью официальному сайту НХЛ подвел итоги встречи регулярного сезона против «Айлендерс» (1:2).

«На мой взгляд, сегодня мы должны были забивать больше одного гола. У нас было несколько моментов, при реализации которых мы действовали не слишком здорово. У нас были отличные ситуации для взятия ворот, но их вратарь в итоге стал решающим фактором», — заявил Виньо.

25-летний Илья Сорокин отразил 36 бросков и был признан первой звездой встречи.

После этого матча «Айлендерс» с 46 очками лидируют в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 34 очками — на пятой строчке.