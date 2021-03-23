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Тренер «Айлендерс» Тротц предложил дать Сорокину до десяти лет за кражу

09:23
Илья Сорокин спасает ворота в матче с «Филадельфией». Фото nhl.com
Илья Сорокин спасает ворота в матче с «Филадельфией». Фото nhl.com
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Тренер «Айлендерс» Барри Тротц 23 марта после победы в овертайме в матче регулярного сезона НХЛ против «Филадельфии» (2:1) высоко оценил игру вратаря «островитян» Ильи Сорокина.

«Пожалуй, это можно назвать кражей. За такое обычно дают от пяти до десяти лет», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

25-летний Сорокин отразил 36 бросков и был признан первой звездой встречи. Также Сорокин одержал восьмую победу подряд (шесть в основное время, одну в серии буллитов и одну в овертайме) и стал лучшим среди вратарей-новичков клуба по этому показателю.

После этого матча «Айлендерс» с 46 очками лидируют в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 34 очками — на пятой строчке.

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