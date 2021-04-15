«Торонто» заключил трехлетний контракт с Амировым

«Торонто» объявил о заключении контракта с российским нападающим «Салавата Юлаева» Родионом Амировым, сообщает официальный сайт «Мэйпл Лифс».

Соглашение сроком на три года вступит в силу с сезона-2021/22. 19-летний хоккеист присоединится к команде после выполнения визовых и карантинных требований.

? We've signed forward Rodion Amirov to a three-year entry level contract for the 2021-22 season. #LeafsForever



Details «https://t.co/XMNUb1wVQ5 pic.twitter.com/Pvj7qWGcg9 — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) April 15, 2021

В сезоне-2020/21 19-летний Амиров провел 48 матчей за «Салават Юлаев», в которых набрал 13 (9+4) очков. Он был выбран «Торонто» на драфте-2020 в первом раунде под общим 15-м номером.