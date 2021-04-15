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«Торонто» заключил трехлетний контракт с Амировым

17:58
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«Торонто» объявил о заключении контракта с российским нападающим «Салавата Юлаева» Родионом Амировым, сообщает официальный сайт «Мэйпл Лифс».

Соглашение сроком на три года вступит в силу с сезона-2021/22. 19-летний хоккеист присоединится к команде после выполнения визовых и карантинных требований.

В сезоне-2020/21 19-летний Амиров провел 48 матчей за «Салават Юлаев», в которых набрал 13 (9+4) очков. Он был выбран «Торонто» на драфте-2020 в первом раунде под общим 15-м номером.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/mapleleafs/news/maple-leafs-sign-rodion-amirov/c-323672640

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