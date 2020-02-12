НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Торонто» в овертайме обыграл «Аризону»

05:58
Теги:

«Торонто» выиграл у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Это третье поражение «Койотс» в последних пяти встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Аризона» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Дворак — 17 (Гарлэнд, Экман-Ларссон), 1:04 — 0:1. Хаймэн — 15 (Бэрри, Керфут), 14:23 — 1:1. Седерберг — 14 (Ричардсон, Чикран), 39:13 — 1:2. Хаймэн — 16 (Таварес, Керфут), 41:33 — 2:2. Капанен — 11, 63:43 — 3:2.

Вратари: Кэмпбелл — Хилл.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 41 (13+10+14+4) — 37 (12+14+8+3).

Наши: — - Любушкин (12.28/1/0).

12 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир