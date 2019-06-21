"Торонто" собирается обменять Капанена, Кадри и Брауна

По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, "Торонто" в ближайшее время может обменять сразу трех хоккеистов.

С большой долей вероятности клуб покинут нападающие Каспери Капанен, Назем Кадри и Коннор Браун. "Торонто" заинтересован в приобретении еще одного защитника, а также центрального нападающего.

Сейчас 22-летний Капанен без контракта и находится в статусе ограниченно свободного агента. В прошлом сезоне он записал на свой счет 44 (20+24) очка в 78 матчах регулярного чемпионата. На счету Кадри 44 (16+28) очка в 73 матчах, а контракт 28-летнего хоккеиста с зарплатой в 4,5 миллиона долларов за сезон рассчитан до 2022 года. Контракт Брауна на 2,1 миллиона долларов за сезон истекает в 2020 году. В прошлом сезоне он набрал 29 (8+21) очков в 82 матчах.