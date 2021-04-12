Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Торонто» обменял Барабанова в «Сан-Хосе» на Суомелу

22:29
Теги:

«Торонто» договорился об обмене российского нападающего Александра Барабанова в «Сан-Хосе», сообщает в своем Twitter журналист TSN Фрэнк Серавалли 12 апреля. В обратном направлении проследует финский форвард Антти Суомела.

26-летний Барабанов в текущем сезоне провел 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) очко. У 27-летнего Суомелы четыре матча без результативных действий.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд