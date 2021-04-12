«Торонто» обменял Барабанова в «Сан-Хосе» на Суомелу

«Торонто» договорился об обмене российского нападающего Александра Барабанова в «Сан-Хосе», сообщает в своем Twitter журналист TSN Фрэнк Серавалли 12 апреля. В обратном направлении проследует финский форвард Антти Суомела.

#Leafs trade Barabanov to SJ for Antti Suomela — Frank Seravalli (@frank_seravalli) April 12, 2021

26-летний Барабанов в текущем сезоне провел 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) очко. У 27-летнего Суомелы четыре матча без результативных действий.