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«Нью-Джерси» обменял Куликова в «Эдмонтон»

20:22
Дмитрий Куликов. Фото Twitter
Дмитрий Куликов. Фото Twitter
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«Нью-Джерси» обменял в «Эдмонтон» российского защитника Дмитрия Куликова, сообщает 12 официальный Twitter клуба. Взамен «Дэвилз» получат право выбора в четвертом раунде драфта НХЛ-2022.

При этом, если «Эдмонтон» пройдет первый раунд Кубка Стэнли в текущем сезоне, «Нью-Джерси» сможет выбрать игрока не в четвертом раунде, а в третьем.

30-летний Куликов в текущем сезоне провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (0+2) очка.

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