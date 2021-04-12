«Нью-Джерси» обменял Куликова в «Эдмонтон»

«Нью-Джерси» обменял в «Эдмонтон» российского защитника Дмитрия Куликова, сообщает 12 официальный Twitter клуба. Взамен «Дэвилз» получат право выбора в четвертом раунде драфта НХЛ-2022.

? TRADE ALERT ?



We have traded defenseman Dmitry Kulikov to the Edmonton Oilers in exchange for a conditional fourth-round pick in the 2022 NHL Draft.#NJDevils | @investorsbank pic.twitter.com/Cy525ulWU7 — New Jersey Devils (@NJDevils) April 12, 2021

При этом, если «Эдмонтон» пройдет первый раунд Кубка Стэнли в текущем сезоне, «Нью-Джерси» сможет выбрать игрока не в четвертом раунде, а в третьем.

30-летний Куликов в текущем сезоне провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (0+2) очка.