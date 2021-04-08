Михеев и Барабанов сделали голевые передачи в победном матче «Торонто» против «Монреаля»
05:12
«Торонто» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). «Мэйпл Ливз» одержали пятую победу кряду.
Российские нападающие «Торонто» Александр Барабанов и Илья Михеев отметились голевыми передачами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Монреаль» — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Голы: Мэттьюс — 28 (Михеев, Хаймэн), 0:54 — 1:0. Перри — 8 (Сузуки, Эдмундсон), 2:15 — 1:1. Броди — 1 (Барабанов, Симмондс), 42:32 — 2:1. Хаймэн — 13 (Мэттьюс, Марнер), 50:21 — 3:1. Перри — 9 (Андерсон, Тоффоли), 57:45 — 3:2.
Вратари: Кэмпбелл — Аллен (56:55 — 57:45, 58:22).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 32 (13+4+15) — 34 (7+17+10).
Наши: Барабанов (9.34/0/+1), Михеев (14.29/4/+1) — Романов (15.37/2/-1).
8 апреля. Торонто. Scotiabank Arena.
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