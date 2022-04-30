Гол Михеева помог «Торонто» выиграть у «Бостона»
«Торонто» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Мэйпл Ливз» одержали третью победу подряд и прервали четырехматчевую победную серию «Брюинз».
Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился одной заброшенной шайбой.
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|119
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|81
|52
|29
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|49
|32
|109
|4
|Нэшвилл
|81
|45
|36
|97
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|Даллас
|81
|45
|36
|96
|6
|Виннипег
|80
|37
|43
|85
|7
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|81
|28
|53
|67
|8
|Аризона
|81
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|57
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|81
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|2
|Эдмонтон
|81
|48
|33
|102
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
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|81
|42
|39
|92
|5
|Ванкувер
|81
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|41
|91
|6
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|81
|32
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|7
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|Сиэтл
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Результаты / календарь
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|30.04
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|
Питтсбург – Коламбус
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|30.04
|02:00
|
Баффало – Чикаго
|3 : 2 ОТ
|30.04
|02:00
|
Монреаль – Флорида
|- : -
|30.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|- : -
|30.04
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|
Рейнджерс – Вашингтон
|3 : 2
|30.04
|02:00
|
Торонто – Бостон
|- : -
|30.04
|02:00
|
Филадельфия – Оттава
|- : -
|30.04
|02:30
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|4 : 6
|30.04
|03:00
|
Виннипег – Калгари
|- : -
|30.04
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
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|30.04
|03:00
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Сент-Луис – Вегас
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Даллас – Анахайм
|- : -
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Эдмонтон – Ванкувер
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Сиэтл – Сан-Хосе
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|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|123
|
|
Джонни Годро
Калгари
|81
|115
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|80
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|81
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|63
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|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19
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