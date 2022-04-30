«Баффало» переиграл «Чикаго»

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«Баффало» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Победную шайбу на 3-й минуте овертайма забросил Кейси Миттельштадт.