Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:35

«Баффало» переиграл «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Баффало» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Победную шайбу на 3-й минуте овертайма забросил Кейси Миттельштадт.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Чикаго Блэкхокс
0
Читайте также
Самые популярные автомаршруты на майские праздники
Как футболисты переносят голод в Рамадан. Бензема в пост громит всех в «Реале», Языджи в ЦСКА потерял форму
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нью-Джерси» проиграл «Детройту»

«Рейнджерс» переиграли «Вашингтон». Кузнецов сделал голевую передачу
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 81 37 44 81
7 Нью-Джерси 81 27 54 63
8 Филадельфия 81 25 56 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 81 58 23 122
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 81 51 30 107
5 Баффало 81 31 50 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 81 32 49 71
8 Монреаль 81 21 60 53
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 81 56 25 119
2 Миннесота 81 52 29 111
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Нэшвилл 81 45 36 97
5 Даллас 81 45 36 96
6 Виннипег 80 37 43 85
7 Чикаго 81 28 53 67
8 Аризона 81 24 57 55
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 81 50 31 111
2 Эдмонтон 81 48 33 102
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 81 42 39 92
5 Ванкувер 81 40 41 91
6 Сан-Хосе 81 32 49 77
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 80 26 54 58
Результаты / календарь
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
30.04 02:00
Питтсбург – Коламбус
 5 : 3
30.04 02:00
Баффало – Чикаго
 - : -
30.04 02:00
Монреаль – Флорида
 - : -
30.04 02:00
Нью-Джерси – Детройт
 - : -
30.04 02:00
Рейнджерс – Вашингтон
 3 : 2
30.04 02:00
Торонто – Бостон
 - : -
30.04 02:00
Филадельфия – Оттава
 - : -
30.04 02:30
Айлендерс – Тампа-Бэй
 4 : 6
30.04 03:00
Виннипег – Калгари
 - : -
30.04 03:00
Миннесота – Колорадо
 - : -
30.04 03:00
Сент-Луис – Вегас
 - : -
30.04 03:30
Даллас – Анахайм
 - : -
30.04 04:00
Эдмонтон – Ванкувер
 - : -
30.04 05:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 - : -
30.04 05:30
Аризона – Нэшвилл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 123
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 81 115
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 80 115
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 80 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 80 52
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 53 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 63 2.19
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости