Том Уилсон поддержал брата Пи Кея Суббана, который подвергся расистским оскорблениям

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал инцидент с расизмом в ECHL, участником которого стал защитник «Южной Каролины» Джордан Суббан.

«Этим расистским действиям нет места в нашем спорте или сообществе, и я поддерживаю своего друга Джордана Суббана», — написал Уилсон в Twitter.

Суббан подрался с игроком «Джексонвилла» Джейкобом Панеттой, показывавшим ему обезьяньи жесты. Позже лига отстранила Панетту на время расследования.