Зуб в матче с «Коламбусом» забросил четвертую шайбу в сезоне

Защитник «Оттавы» Артем Зуб отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

26-летний россиянин забросил шайбу с синей линии на 8-й минуте и открыл счет в матче.

На данный момент Зуб набрал 11 (4+7) очков в 35 матчах сезона. За весь прошлый сезон он забросил три шайбы.