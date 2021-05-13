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Только Лемье быстрее Макдэвида сделал 70 голевых передач за сезон

07:12
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 ОТ). Теперь на его счету 71 результативный пас за сезон.

Как сообщает пресс-служба лиги, Макдэвид стал первым за 25 лет игроком, которому хватило 55 матчей, чтобы сделать 70 ассистов. В сезоне-1995/96 Марио Лемье сделал 70 результативных передач за 50 игр.

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