Только Лемье быстрее Макдэвида сделал 70 голевых передач за сезон

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 ОТ). Теперь на его счету 71 результативный пас за сезон.

Как сообщает пресс-служба лиги, Макдэвид стал первым за 25 лет игроком, которому хватило 55 матчей, чтобы сделать 70 ассистов. В сезоне-1995/96 Марио Лемье сделал 70 результативных передач за 50 игр.