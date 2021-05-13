Флери вышел на 14-е место по сухим матчам в НХЛ

«Вегас» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:0.

Для вратарей «рыцарей» Марка-Андре Флери это 67-й сухой матч в НХЛ. По этому показателю он поднялся на 14-е место среди всех вратарей, сравнявшись с Роем Уортерсом. Лидером по шатаутам является Мартин Бродер (125).

В текущем сезоне 36-летний канадец провел 36 матчей, 6 раз сыграв на ноль.