Флери вышел на 14-е место по сухим матчам в НХЛ
07:08
«Вегас» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:0.
Для вратарей «рыцарей» Марка-Андре Флери это 67-й сухой матч в НХЛ. По этому показателю он поднялся на 14-е место среди всех вратарей, сравнявшись с Роем Уортерсом. Лидером по шатаутам является Мартин Бродер (125).
В текущем сезоне 36-летний канадец провел 36 матчей, 6 раз сыграв на ноль.
What a way to close out the season. ANOTHER @pepsi shutout for Marc-Andre Fleury! pic.twitter.com/yFWPRc7t9D— NHL (@NHL) May 13, 2021
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю