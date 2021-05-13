«Вегас» и «Колорадо» претендуют на Президентский кубок

Два клуба НХЛ остались в гонке за Президентский кубок.

На трофей претендуют «Вегас» и «Колорадо». «Торонто» потерял шансы после того, как оба клуба победили в своих матчах.

«Вегас» завершил регулярный чемпионат с 82 очками и расположился на первом месте в Западной конференции. «Колорадо» с 80 очками занимет второе место на Западе и проведет еще один матч с «Лос-Анджелесом». Если «Эвеланш» одержит победу, то станет чемпионом дивизиона и получит Президентский кубок, так как имеет в своем активе больше побед в основное время, чем «Вегас» (34 против 30).

Последним обладателем Президентского кубка является «Бостон». Всего 8 команд, выигрывавших трофей, становились обладателями Кубка Стэнли в один год. Также Президентский кубок дает преимущество домашней арены в четырех раундах плей-офф.