Тодд Рирден: "Овечкин продолжает удивлять нас"

Главный тренер "Вашингтона" Тодд Риден - об игре российского форварда Александра Овечкина. Его команда обыграла "Айлендерс" (3:1).

Россиянин в этой игре отметился голом, который стал дня него 45-м в сезоне. Овечкин – первый игрок в истории НХЛ, забросивший не менее 45 шайб в 10 сезонах

- Он продолжает удивлять наших игроков и тренеров. Как я уже много раз говорил в этом сезона, нам повезло иметь такого хоккеиста в команде, - сказал тренер после матча. - Он талант поколения в НХЛ. Лиге повезло, что такой игрок смог достичь того, чего он достиг. Ты всегда ищешь именно таких особенных людей, особенных талантов, как он. Забрасывать по 45 шайб в 10 сезонах - это просто невероятно.

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