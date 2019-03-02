Овечкин – первый игрок в истории НХЛ, забросивший не менее 45 шайб в 10 сезонах

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс". Для него это 45-я заброшенная шайба в этом сезоне.

33-летний россиянин в десятый раз смог забросить не менее 45 шайб за сезон, выйдя на первое место по этому показателю. Уэйн Гретцки​ и Майк Босси в своей карьере делали это только девять раз.