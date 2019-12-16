The Athletic: к Ковальчуку сохраняется интерес в НХЛ

«Лос-Анджелес» выставил нападающего Илью Ковальчука на драфт отказов, чтобы расторгнуть контракт с 36-летним россиянином.

— Я разговаривал с представителями разных клубов и получил противоречивую информацию, — написал журналист The Athletic Пьер ЛеБрун. — Некоторые клубы считают, что ему больше не найдется места в НХЛ. Другие думают, что он еще может принести пользу, если подпишет минимальный контракт: его навыки могли бы пригодиться в большинстве. Проблема в том, что ему уже больше 35 лет, так что расторгнуть его контракт без последствий не удастся, если эксперимент провалится.

«Короли» пытались обменять его в течении месяца, но не нашли покупателей. Интерес стремился к нулю. Даже несмотря на то, что «Кингз» выплатили ему все бонусы.

«Лос-Анджелес» будет справедливо подвергнут критике за ситуацию с Ковальчуком. Но не стоит забывать, что «Короли» опередили в борьбе за нападающего «Бостон» и «Сан-Хосе». Просто эти клубы не готовы были заключать контракт на три года. И в этом главная проблема.

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