The Athletic: Аскаров был главной целью «Нэшвилла» на драфте

На драфте новичков НХЛ 2020 года «Нэшвилл» под общим 11-м номером выбрал голкипера Ярослава Аскарова. Именно 18-летний россиянин был главной целью «Предаторз» на драфте, сообщает The Athletic.

Руководство клуба не уверено, что 25-летний Юусе Сарос справиться с ролью первого номера команды на постоянной основе. А Пекке Ринне в ноябре исполняется 38 лет.

Главным конкурентов Аскарова в системе «Нэшвилла» считается 23-летний Коннор Ингрэм.