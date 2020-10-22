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The Athletic: Аскаров был главной целью «Нэшвилла» на драфте

20:31
Ярослав Аскаров. Фото ФХР.
Ярослав Аскаров. Фото ФХР.
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На драфте новичков НХЛ 2020 года «Нэшвилл» под общим 11-м номером выбрал голкипера Ярослава Аскарова. Именно 18-летний россиянин был главной целью «Предаторз» на драфте, сообщает The Athletic.

Руководство клуба не уверено, что 25-летний Юусе Сарос справиться с ролью первого номера команды на постоянной основе. А Пекке Ринне в ноябре исполняется 38 лет.

Главным конкурентов Аскарова в системе «Нэшвилла» считается 23-летний Коннор Ингрэм.

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