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Таварес пропустит 2 недели из-за перелома пальца

04:28
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Нападающий «Торонто» Джон Таварес не сможет помочь команде в ближайших матчах. Как сообщает пресс-служба клуба, 29-летний канадец пропустит минимум две недели из-за перелома пальца, полученного в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:4).

В этом сезоне Таварес набрал 7 (3+4) очков в 8 матчах.

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