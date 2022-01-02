Тарасенко забросил шайбу в «Зимней классике». Видео
04:55
«Сент-Луис» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». В середине второго периода счет стал 3:1.
Голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него эта шайба стала 14-й в этом сезоне.
Сегодняшний матч проходит на открытой площадке в рамках «Зимней классики НХЛ».
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