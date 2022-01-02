Тарасенко забросил шайбу в «Зимней классике». Видео

«Сент-Луис» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». В середине второго периода счет стал 3:1.

Голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него эта шайба стала 14-й в этом сезоне.

Сегодняшний матч проходит на открытой площадке в рамках «Зимней классики НХЛ».