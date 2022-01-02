Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тарасенко забросил шайбу в «Зимней классике». Видео

04:55
Теги:

«Сент-Луис» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». В середине второго периода счет стал 3:1.

Голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него эта шайба стала 14-й в этом сезоне.

Сегодняшний матч проходит на открытой площадке в рамках «Зимней классики НХЛ».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Cборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде после МЧМ: виноваты чехи, алкоголь, сигареты и нарушение масочного режима
Китайские аналитики предсказали США крах в случае атаки на Россию
1
Реклама