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Капризов в «Зимней классике» забросил 40-ю шайбу за «Миннесоту». Видео

04:08
2 января. «Миннесота» — «Сент-Луис». Кирилл Капризов (Справа). Фото Twitter
2 января. «Миннесота» — «Сент-Луис». Кирилл Капризов (Справа). Фото Twitter
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«Миннесота» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». В конце первого периода голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов.

Для 24-летнего россиянина эта шайба стала 13-й в этом сезоне и 40-й в составе «Миннесоты».

Игра проходит на открытой площадке в рамках «Зимней классики НХЛ».

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Евгений Козинов все материалы автора
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