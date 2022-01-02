Капризов в «Зимней классике» забросил 40-ю шайбу за «Миннесоту». Видео

«Миннесота» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». В конце первого периода голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов.

Для 24-летнего россиянина эта шайба стала 13-й в этом сезоне и 40-й в составе «Миннесоты».

Игра проходит на открытой площадке в рамках «Зимней классики НХЛ».