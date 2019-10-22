Стали известны звезды дня прошедшего игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан второй звездой.

27-летний форвард набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:1).

Первой звездой признан форвард «Филадельфии» Михаэль Раффль, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Вегасом» (6:2).

Третья — нападающий «Коламбуса» Густав Нюквист, который забросил победную шайбу в ворота «Торонто» (4:3 ОТ).

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