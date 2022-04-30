Джефф Блэшилл покинул пост главного тренера «Детройта»

Генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман объявил, что главный тренер команды Джефф Блэшилл покидает свой пост.

Вместе с ним уходят тренер Дуг Хоуда и тренер вратарь Джефф Салайко, сообщает сайт клуба.

Блэшилл с 2015 года тренировал «Детройт», где ранее уже работал ассистентом. Он сменил на этом посту Майка Бэбкока.