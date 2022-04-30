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Сегодня, 21:10

Джефф Блэшилл покинул пост главного тренера «Детройта»

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман объявил, что главный тренер команды Джефф Блэшилл покидает свой пост.

Вместе с ним уходят тренер Дуг Хоуда и тренер вратарь Джефф Салайко, сообщает сайт клуба.

Блэшилл с 2015 года тренировал «Детройт», где ранее уже работал ассистентом. Он сменил на этом посту Майка Бэбкока.

ХК Детройт Ред Уингз
Джефф Блэшилл
Стивен Айзерман
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 81 38 43 87
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 81 27 54 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
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0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
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4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
1. Калгари - Даллас
0 - 0
2. Калгари - Даллас
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3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
0 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
2. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
0 - 0
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
0 - 0
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
0 - 0
1. Каролина - Бостон
0 - 0
2. Каролина - Бостон
0 - 0
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Питтсбург – Коламбус
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Баффало – Чикаго
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Монреаль – Флорида
 10 : 2
30.04 02:00
Нью-Джерси – Детройт
 3 : 5
30.04 02:00
Рейнджерс – Вашингтон
 3 : 2
30.04 02:00
Торонто – Бостон
 5 : 2
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Филадельфия – Оттава
 2 : 4
30.04 02:30
Айлендерс – Тампа-Бэй
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30.04 03:00
Виннипег – Калгари
 3 : 1
30.04 03:00
Миннесота – Колорадо
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30.04 03:00
Сент-Луис – Вегас
 4 : 7
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Даллас – Анахайм
 4 : 2
30.04 04:00
Эдмонтон – Ванкувер
 3 : 2 Б
30.04 05:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 3 : 0
30.04 05:30
Аризона – Нэшвилл
 5 : 4
3.05 02:00
Каролина – Бостон
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3.05 02:00
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