Тарасенко и Овечкин в топ-3 по продажам свитеров в НХЛ

В официальном Twitter НХЛ опубликован рейтинг игроков по количеству проданных свитеров с их фамилиями за нынешний сезон.

How many of these are in YOUR jersey collection? pic.twitter.com/3oaLJYcGKU — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 29, 2020

Возглавляет рейтинг форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. На второй позиции нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Еще один россиянин Александр Овечкин, играющий в нападении за «Вашингтон», на третьем месте.

В топ-5 также вошли Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Патрис Бержерон («Бостон»).