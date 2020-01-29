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Тарасенко и Овечкин в топ-3 по продажам свитеров в НХЛ

29 января 2020, 23:28
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В официальном Twitter НХЛ опубликован рейтинг игроков по количеству проданных свитеров с их фамилиями за нынешний сезон.

Возглавляет рейтинг форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. На второй позиции нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Еще один россиянин Александр Овечкин, играющий в нападении за «Вашингтон», на третьем месте.

В топ-5 также вошли Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Патрис Бержерон («Бостон»).

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