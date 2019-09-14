«Тампа» предложила Пойнту трехлетний контракт на 17 миллионов долларов

Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт, который находится в статусе ограниченно свободного агента, получил контрактное предложение, сообщает в своем Twitter инсайдер TSN Пьер Лебрюн. «Молнии» предложили трехлетнее соглашение, по которому форвард будет зарабатывать 5,7 миллиона долларов в год. Стороны далеки от оформления сделки.

В прошедшем регулярном сезоне на счету 23-летнего центрального нападающего в 79 матчах 92 (41+51) очка при показателе полезности +27?. В 4 играх плей-офф он забил 1 гол.

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