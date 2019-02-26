"Тампа" победила "Лос-Анджелес" и набрала 100 очков. Кучеров сделал передачу, Василевский взял 2 буллита

"Тампа" обыграла "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в серии буллитов. Победный бросок на счету Виктора Хедмана.

Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров провел на площадке 21 минуту и сделал 1 результативную передачу. В серии буллитов он реализовал свою попытку.

Ворота "Тампы" в этой игре защищал голкипер Андрей Василевский. Он отразил 30 бросков из 33-х. В серии буллитов он взял два броска.

"Тампа" лидирует в Восточной конференции НХЛ. Команда первой в этом сезоне набрала 100 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Лос-Анджелес" - 4:3 Б (2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0)

Голы: Пойнт - 36 (бол., Стэмкос, Кучеров), 1:05 - 1:0. Чирелли - 12 (Коберн, Гурд), 8:08 - 2:0. Иафалло - 14 (Вагнер), 45:20 - 2:1. Бродзински - 1 (Лейпсик), 50:30 - 2:2. Вагнер - 9 (Льюис, Уокер), 51:06 - 2:3. Миллер - 11 (Стэмкос), 52:04 - 3:3.

Победный буллит: Хедман.

Вратари: Василевский - Кэмпбелл.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 34 (6+14+11+3) - 33 (10+9+13+1).

Наши: Кучеров (21.36/5/-1) - Ковальчук (16.29/1/-1).

26 февраля. Тампа. Amalie Arena.